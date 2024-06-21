Минобороны сообщило о 14 групповых ударах по Украине за неделю

Целями 14 групповых ударов были хранилища военной техники, военные аэродромы, электроподстанции, места подготовки к применению безэкипажных катеров, места дислокации украинских солдат и наемников

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За неделю 15–21 июня российская армия нанесла 14 групповых ударов по территории Украины с использованием высокоточного оружия воздушного и наземного базирования и ударных беспилотников, сообщило Минобороны.

«Поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников», — уточнили в ведомстве.

За указанный период на Украине заявляли о работе системы ПВО и взрывах в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и других городах и регионах. Власти Львовской области 19 июня сообщили, что в результате атаки дронов повреждения получило административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

20 июня «Укрэнерго» заявило о повреждении энергообъектов в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Один из них — теплоэлектростанция. В последние месяцы объекты энергетики в стране часто подвергаются ударам. Президент Украины Владимир Зеленский говорил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации. Пик потребления энергии прошлой зимой на Украине был 18 ГВт, а половины теперь не существует, уточнял он.