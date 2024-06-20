В Киеве сработала ПВО
В Киеве на левом берегу Днепра работает система ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО в области и на подступах к Киеву.
В столице в 1:52 по московскому времени объявили воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
На 3:20 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, исключая восемь западных областей. «Укринформ» сообщил о взрыве в Днепре.
14 июня утром Кличко также сообщал о работе ПВО в столице страны.
Упал — поднялся.
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