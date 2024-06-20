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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сработала ПВО

Кличко: на левобережье в Киеве сработала ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Почти по всей территории Украины, за исключением запада страны. объявлена тревога. ПВО работает в Киевской области и в Киеве на левом берегу Днепра

В Киеве на левом берегу Днепра работает система ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО в области и на подступах к Киеву.

В столице в 1:52 по московскому времени объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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На 3:20 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, исключая восемь западных областей. «Укринформ» сообщил о взрыве в Днепре.

14 июня утром Кличко также сообщал о работе ПВО в столице страны.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киев ПВО Виталий Кличко Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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