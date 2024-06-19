Во Львове сообщили о повреждении здания НИИ после атаки дронов

От взрывов пострадали два человека, у одного из них переломы и множественные ранения от осколков. Ночью во Львовской области объявили воздушную тревогу

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В результате атаки дронов во Львове и окрестностях повреждения получило административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий.

В ночь на 19 июня в регионе объявили воздушную тревогу. По словам главы ОВА, разрушены крыша, стены и перекрытие второго этажа на площади 800 кв. м. Также, как уточнил Козицкий, в Малехове — селе во Львовской области — повреждено офисное здание. Пострадали двое мужчин, у одного из них множественные осколочные ранения и несколько переломов.

О взрывах в этом населенном пункте ночью сообщили украинские СМИ. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о работе средств ПВО в регионе, по его словам, в Малехове было слышно несколько взрывов. Позже он уточнил, что пострадал охранник многоэтажного дома. Село находится в 6 км от Львова.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.