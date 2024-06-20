Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении ТЭС
Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что принадлежащая ей теплоэлектростанция получила серьезные повреждения. Об этом пресс-служба ДТЭК написала в своем телеграм-канале.
«Серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ДТЭК, ранены три сотрудника.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 20 июня 2024 года были повреждены объекты энергоинфраструктуры в четырех областях Украины. Удары зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде