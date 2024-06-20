Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении ТЭС

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Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что принадлежащая ей теплоэлектростанция получила серьезные повреждения. Об этом пресс-служба ДТЭК написала в своем телеграм-канале.

«Серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ДТЭК, ранены три сотрудника.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 20 июня 2024 года были повреждены объекты энергоинфраструктуры в четырех областях Украины. Удары зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.