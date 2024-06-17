В Одессе прозвучал взрыв, заявил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов.

Он сообщил о взрыве около 23:13 мск. На тот момент в области была объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения. В 23:22 режим опасности отменили.

В течение дня взрывы также звучали в Харькове. Первый их них раздался в ночь на 17 июня. Вечером того же дня в городе прогремела вторая серия взрывов. «Суспiльне» передавало, что взрывы звучали дважды с разницей в 40 минут. В городе также была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.