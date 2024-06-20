«Укрэнерго» заявило о повреждении энергообъектов в нескольких областях

В ночь на 20 июня почти во всех регионах Украины, кроме западных областей, объявляли тревогу. «Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов энергоинфраструктуры в четырех областях

В четырех регионах Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Удары зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

О повреждении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области сообщила в телеграм-канале пресс-служба областной военной администрации (ОВА) региона. Пострадавших в результате удара по объекту нет, заявили в администрации. Какой объект подвергся атаке, власти региона не сообщили.

В ночь 20 июня почти во всех областях Украины, кроме западных, была объявлена воздушная тревога. Система ПВО работала в Киеве на левом берегу Днепра.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации. 11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по украинским объектам энергетики, так, ведомство сообщало об этом 1 июня. Удары оно называло «ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта».