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Военная операция на Украине ,  
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«Укрэнерго» заявило о повреждении энергообъектов в нескольких областях

Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 20 июня почти во всех регионах Украины, кроме западных областей, объявляли тревогу. «Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов энергоинфраструктуры в четырех областях

В четырех регионах Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Удары зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

О повреждении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области сообщила в телеграм-канале пресс-служба областной военной администрации (ОВА) региона. Пострадавших в результате удара по объекту нет, заявили в администрации. Какой объект подвергся атаке, власти региона не сообщили.

В ночь 20 июня почти во всех областях Украины, кроме западных, была объявлена воздушная тревога. Система ПВО работала в Киеве на левом берегу Днепра.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры
Политика
Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации. 11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по украинским объектам энергетики, так, ведомство сообщало об этом 1 июня. Удары оно называло «ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта».

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Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Винницкая область критическая инфраструктура «Укрэнерго»

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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