В Харькове прогремели взрывы
Жители Харькова услышали взрыв, предположительно, за пределами города, сообщили телеканал «Суспiльне» и издание «Страна».
Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В мае российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. Президент Владимир Путин неоднократно опровергал планы взятия Харькова, а наступление объяснял созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.
20 июня Путин отметил, что попытки украинской армии выдавить Вооруженные силы России с территории Харьковской области приведут к потерям для Киева.
Упал — поднялся.
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