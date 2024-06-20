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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жители Харькова услышали взрыв, предположительно, за пределами города, сообщили телеканал «Суспiльне» и издание «Страна».

Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Мэр Харькова сообщил об ударе по окраине города
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В мае российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. Президент Владимир Путин неоднократно опровергал планы взятия Харькова, а наступление объяснял созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

20 июня Путин отметил, что попытки украинской армии выдавить Вооруженные силы России с территории Харьковской области приведут к потерям для Киева.

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Теги
Харьков взрывы Харьковская область Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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