Латвия пообещала передать Украине все свои вертолеты

Премьер Латвии Кариньш заявил, что Рига передаст Киеву все имеющиеся у нее вертолеты

По состоянию на 2018 год на вооружении ВВС Латвии состояли шесть вертолетов Ми-17 и Ми-2. Летом четыре из них были переданы Киеву, сейчас страна получает американские UH-60M Black Hawk

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Латвия продолжает оказывать Украине военную и гуманитарную помощь и скоро завершит подготовку своих вертолетов для передачи Киеву, сообщил латвийский премьер Кришьянис Кариньш. Он выступил на проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем в Украину», — сказал Кариньш (цитата по «Укринформ»). Он не уточнил, о каком числе машин идет речь.

По состоянию на 2018 год на вооружении ВВС Латвии состояли шесть вертолетов советского и российского производства: четыре вертолета Ми-8/Ми-17 и два вертолета Ми-2. Летом 2022-го Рига передала Киеву два Ми-17 и два Ми-2. Для модернизации своих ВВС Латвия решила приобрести четыре американских UH-60M Black Hawk, первые два прибыли в декабре.

Кариньш напомнил, что ранее страна решила отправить на Украину все имеющиеся в ее распоряжении переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger (взамен Рига получит более современные системы RBS). По словам премьера, всего Латвия предоставила на помощь Киеву более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% — на оборонные нужды.

Балтийские страны ранее призвали Запад ускорить темпы поставок оружия Киеву, в том числе истребители. Западные государства, в том числе США, долгое время отказывали в отправке современных военных самолетов на Украину из опасений эскалации, но в мае позиция Вашингтона смягчилась. В Белом доме заявили, что истребители F-16 могут понадобиться Киеву в будущем, однако пока они не входят в перечень наиболее необходимых вооружений. В украинском Минобороны допустили, что поставки начнутся в 2024 году.

Кремль считает, что Запад, допуская поставки самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская армия будет уничтожать истребители на территории Украины в случае их передачи Киеву.