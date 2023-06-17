Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет и боеприпасов

Пентагон вложит средства на помощь ВСУ в производство алюминия для ракет

Министерство обороны США заключило соглашение с американской металлургической компанией на увеличение производства алюминия за счет средств на поддержку Украины, заявили в Пентагоне.

Договор заключен с компанией Arconic Corporation. Алюминий необходим для производства ракет и боеприпасов. Общая сумма соглашения составит $45,5 млн.Договор будет оплачен из средств, ассигнованных Конгрессом США на дополнительную финансовую помощь Украине.

Как отметили в Пентагоне, подписании контракта с Arconic Corporation обеспечит необходимый рост производства высокочастотного алюминия в США и снизит риски национальной безопасности в случае промышленной мобилизации.

Российский алюминий находится под западными санкциями. В частности, США в пакете ограничений, приуроченном к годовщине спецоперации на Украине, с 10 марта ввели 200-процентную пошлину на ввоз алюминиевых изделий из России. С 10 апреля такая же пошлина будет касаться изделий, которые произведены из российского сырья.

Bloomberg в октябре 2022 года писал, что в Вашингтоне рассматривали вариант полного запрета импорта алюминия из России. Крупнейший производитель алюминия в России, компания «Русал», уже около пяти лет находится под американскими санкциями.