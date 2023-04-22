Латвия пообещала Украине все свои ПЗРК Stinger

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Венгрия объяснила решение продлить срок службы единственной в стране АЭС Бизнес, 02:09
Майора смоленской ГИБДД задержали за попытку вывезти оружие из Донбасса Общество, 02:00
Маск назвал сроки нового испытания ракеты Starship после неудачного пуска Технологии и медиа, 01:56
В офисе Зеленского попросили предоставить алгоритм движения Киева в НАТО Политика, 01:38
Латвия пообещала Украине все свои ПЗРК Stinger Политика, 01:10
Бензовоз взорвался на самом большом мосту в Коннектикуте. Видео Общество, 00:59
Депутат Верховной рады объяснила, почему Киев отложил контрнаступление Политика, 00:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленский запретил связанные с Россией географические названия Политика, 00:30
МВД показало видео с пропавшей в Москве матерью советника сенатора Общество, 00:04
Кроссовки или смерть. Как партнерство Nike и Джордана привело к убийствам Спорт, 00:00
Гросси выразил беспокойство из-за обстрелов в районе ЗАЭС Политика, 21 апр, 23:24
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 21 апр, 23:20
Чем знаменит атомный крейсер «Петр Великий» Общество, 21 апр, 23:15 
В Италии арестовали виллу сына экс-губернатора Красноярского края Политика, 21 апр, 23:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Латвия пообещала Украине все свои ПЗРК Stinger

Глава Минобороны Латвии Мурниеце пообещала Украине все имеющиеся у страны ПЗРК Stinger
Передача Киеву ПЗРК Stinger призвана обеспечить «не только свободу Украины, но и безопасность Латвии», заявила министр обороны Инара Мурниеце. Взамен Рига получит более современные системы RBS
Инара Мурниеце
Инара Мурниеце (Фото: Volodymyr Tarasov / Global Look Press / Keystone Press Agency)

Латвия решила передать Украине все переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые есть в ее распоряжении, сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце на встрече контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии.

«Латвия откликнулась на запрос Украины <...>. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее», — сказала Мурниеце (цитата по Lsm.lv). По ее словам, все Stinger, которые Рига передаст Киеву, должны обеспечить «не только свободу Украины, но и безопасность Латвии».

Министр не уточнила, о каком числе комплексов идет речь. Она сказала также, что Латвия не останется без переносных средств противовоздушной обороны: вместо Stinger Рига получит более современные системы RBS.

По словам Мурниеце, страна расширит программу подготовки украинских военных: она рассчитывает, что к концу года обучение в Латвии пройдут почти 3 тыс. военнослужащих ВСУ.

Системы ПЗРК поставляют Украине США, Германия и другие страны.Stinger, принятый на вооружение армии Соединенных Штатов в 1981 году, считается самым распространенным в мире. Зона его поражения составляет от 500 до 4750 м по дальности и 3500 м по высоте. Комплект в боевом положении весит 15,7 кг, стартовая масса ракеты — 10,1 кг, скорость полета — 640 м/c.

В январе Мурниеце говорила, что военная помощь Украине со стороны Латвии уже достигла 1% ее ВВП. Государства Балтии призвали Запад ускорить темпы поставок оружия Киеву, в том числе истребители. Германия выступает против этого, а в США вопрос о передаче боевой авиации Киеву обсуждается, говорила замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд. В то же время президент США Джо Байден исключал поставки истребителей в ближайшее время.

Читайте на РБК Pro
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов

В Кремле осуждают поставки Украине вооружения. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Латвия ПЗРК поставки оружия Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Словакия сообщила о «важной и сложной» операции по самолетам для Украины
Политика
Шмыгаль сообщил о планах Канады передать Украине российский Ан-124
Политика
Кулеба счел вопрос с передачей снарядов Киеву тестом на независимость ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter