Латвия пообещала Украине все свои ПЗРК Stinger

Передача Киеву ПЗРК Stinger призвана обеспечить «не только свободу Украины, но и безопасность Латвии», заявила министр обороны Инара Мурниеце. Взамен Рига получит более современные системы RBS

Инара Мурниеце (Фото: Volodymyr Tarasov / Global Look Press / Keystone Press Agency)

Латвия решила передать Украине все переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые есть в ее распоряжении, сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце на встрече контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии.

«Латвия откликнулась на запрос Украины <...>. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее», — сказала Мурниеце (цитата по Lsm.lv). По ее словам, все Stinger, которые Рига передаст Киеву, должны обеспечить «не только свободу Украины, но и безопасность Латвии».

Министр не уточнила, о каком числе комплексов идет речь. Она сказала также, что Латвия не останется без переносных средств противовоздушной обороны: вместо Stinger Рига получит более современные системы RBS.

По словам Мурниеце, страна расширит программу подготовки украинских военных: она рассчитывает, что к концу года обучение в Латвии пройдут почти 3 тыс. военнослужащих ВСУ.

Системы ПЗРК поставляют Украине США, Германия и другие страны.Stinger, принятый на вооружение армии Соединенных Штатов в 1981 году, считается самым распространенным в мире. Зона его поражения составляет от 500 до 4750 м по дальности и 3500 м по высоте. Комплект в боевом положении весит 15,7 кг, стартовая масса ракеты — 10,1 кг, скорость полета — 640 м/c.

В январе Мурниеце говорила, что военная помощь Украине со стороны Латвии уже достигла 1% ее ВВП. Государства Балтии призвали Запад ускорить темпы поставок оружия Киеву, в том числе истребители. Германия выступает против этого, а в США вопрос о передаче боевой авиации Киеву обсуждается, говорила замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд. В то же время президент США Джо Байден исключал поставки истребителей в ближайшее время.

В Кремле осуждают поставки Украине вооружения. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.