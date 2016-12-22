Госдеп одобрил продажу боевых вертолетов Латвии на сумму $200 млн

Латвия сможет приобрести в США вертолеты UH-60M Black Hawk для модернизации своих ВВС. Сейчас в авиапарке воздушных сил Латвии есть лишь шесть вертолетов советского и российского производства

Вертолет ​UH-60M Black Hawk (Фото: Wikimedia Commons)

Госдеп США выдал разрешение на продажу Латвии четырех вертолетов ​UH-60M Black Hawk. Стоимость сделки составляет $200 млн, сообщает Defence News со ссылкой на заявление ​Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

Вместе с боевыми вертолетами Латвия получит запасные двигатели для них, инфракрасные локаторы Talon Forward Infrared Radion, оборудование для обучение персонала, наземного обслуживания техники и документацию.

В ведомстве подчеркнули, что получение Латвии партии вертолетов окажет помощь в модернизации вооруженных сил страны и формировании структуры безопасности в рамках взаимодействия с НАТО.

В настоящее время на вооружении ВВС Латвии находятся лишь шесть вертолетов. Все они советского и российского производства — четыре вертолета Ми-8/Ми-17 и два вертолета Ми-2. Ранее власти Латвии озвучивали намерение модернизировать парк ВВС. В рамках этой программы, как писало The Baltic Course, Рига планировала приобрести шесть вертолетов для Министерства обороны и Государственной погранохраны.

В середине июля генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил планы по развертыванию новой военной инициативы альянса, подразумевающей создание 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий быстрого реагирования к 2020 году. Эти силы должны будут готовы к быстрому развертыванию в Польше и странах Прибалтики для возможного оказания помощи многонациональным батальонам, базирующимся в Эстонии, Литве, Латвии и Польше.