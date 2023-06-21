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Le Monde узнала об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО

Le Monde: Франция поддержит вступление Украины в НАТО на саммите в Литве
Вступление Украины в НАТО сподвигнет Россию завершить военную операцию, а Зеленского — вступить в переговоры, считает Париж. Путин называл вступление Украины в альянс неприемлемым для России
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Франция намерена поддержать вступление Украины в НАТО для приближения переговоров Москвы и Киева и предотвращения продолжения конфликта, с такой позицией выступает Париж в конфиденциальных обсуждениях с другими союзниками по альянсу, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Как выяснило издание, заявка Украины на вступление в НАТО обсуждалась на недавнем оборонном совете в Елисейском дворце. Власти Франции рассматривают одобрение заявки Киева в качестве самостоятельной гарантии безопасности для Украины. Они также считают, что это побудит власти России усомниться в возможности продолжения конфликта, утверждает Le Monde. Позитивно это повлияет и на Украину, так как ее президент Владимир Зеленский может с большей готовностью вступить в переговоры с Россией, рассудили в Париже.

Le Monde отмечает, что принятое решение стало «реальным изменением», поскольку теперь позиция Парижа сблизилась с мнением Польши, стран Балтии и Центральной Европы, которые уже публично высказывались за атлантическую интеграцию Украины.

«Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», — признал дипломатический источник, не относящийся к Франции.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе середине июля. Киев добивается того, чтобы альянс озвучил нечто кроме заверений об «открытых дверях» и дал четкий сигнал о готовности принять страну в свой состав. Руководство НАТО отмечало, что Украина не получит приглашение на ближайшей встрече, но на ней будет обсуждаться то, «как приблизить» вступление Украины. «Мы пошлем четкий сигнал о нашей поддержке и солидарности с Украиной и ясно дадим понять, что будущее Украины — в НАТО», — говорил генсек организации Йенс Столтенберг.

На американского президента Джо Байдена по вопросу членства Украины в альянсе давят страны восточного фланга НАТО, граничащие с Россией, писала The New York Times. Они требуют, чтобы он поддержал скорейшее вступление Украины. Один из собеседников назвал этот вопрос «всепоглощающей дискуссией» среди стран Европы и внутри Белого дома. Но Байден отказался принимать Украину по упрощенному процессу, отметив, что Киев должен будет соответствовать всем стандартам.

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Власти России выступают против вступления Украины в альянс. Президент Владимир Путин говорил, что «дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы». Кремль считает, что стремление Киева попасть в альянс идет вразрез с перспективой мирного диалога.

Le Monde узнала об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО
Le Monde узнала об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО

 

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