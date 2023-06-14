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NYT узнала о давлении на Байдена для ускоренного вступления Киева в НАТО

NYT: США могут предложить Украине израильскую модель безопасности
Страны НАТО, граничащие с Россией, призывают предоставить Киеву сроки вступления в блок. США хотят избежать конфликта альянса с Москвой и рассматривают предоставление Украине гарантий безопасности без скорого присоединения к блоку
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Многие союзники США по НАТО хотят добиться от американского президента Джо Байдена того, чтобы он поддержал скорейшее вступление Украины в Североатлантический альянс, сообщает The New York Times.

В первую очередь речь идет о странах, граничащих с Россией; в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, они хотят показать, что твердо привержены идее присоединения Киева к блоку. Некоторые государства призывают установить для этого четкий график, но только после завершения вооруженного конфликта Украины и России, сказали NYT представители администрации Байдена.

Один из чиновников назвал вопрос о вступлении Украины в НАТО «всепоглощающей дискуссией» как в Европе, так и среди членов администрации США. Издание отмечает, что Байден относится к этой теме с осторожностью, поскольку не желает «втянуть НАТО в прямую войну с Москвой». Из всех союзников по блоку полностью на сторону Байдена встала только Германия, хотя сомнения относительно готовности Киева к присоединению к альянсу и рисков прямого конфликта с Москвой есть и у других членов НАТО.

Как пишет NYT, США могут предложить Украине модель безопасности, похожую на израильскую, которая не подразумевает немедленное вступление в блок; об этом также сообщала The Wall Street Journal. Поскольку Израиль не входит в НАТО, Вашингтон не обязан оказывать ему помощь в случае нападения. В то же время страна является основным партнером США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны: согласно двусторонним договоренностям, США должны предоставить Израилю военную помощь на сумму $38 млрд с 2019 по 2028 год.

По словам собеседников NYT, США таким образом хотят дать понять российской стороне, что Киев еще долгие годы будет получать военную помощь. Однако это не то, к чему стремится президент Украины Владимир Зеленский: он считает, что только членство страны в НАТО способно гарантировать Киеву безопасность. Зеленский признает при этом, что вступление в блок не возможно до окончания военных действий.

Власти России выступают против вступления Киева в альянс и называют стремление не допустить этого одной из причин ввода войск на Украину в феврале 2022 года. В Кремле заявили, что Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и безопасности, «это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе через Украину в НАТО».

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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