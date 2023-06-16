Reuters узнал, что в НАТО не согласовали планы на случай атаки России

Согласование планов обороны сорвала Турция, заявил один из источников. По данным другого собеседника Reuters, Анкару не устроили формулировки, касающиеся Кипра

Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press

Члены НАТО не смогли на министерской встрече в Брюсселе согласовать планы обороны альянса на случай нападения России, передает Reuters со ссылкой на источники.

Один из неназванных дипломатов в разговоре с агентством обвинил в срыве достижения договоренностей Турцию. При этом другой сказал, что Анкара заблокировала согласование документов из-за географических формулировок, в том числе касающихся Кипра (северная часть острова контролируется протурецким правительством, которое на международном уровне признает только Анкара. — РБК).

«Хотя региональные планы сегодня официально не были одобрены, мы ожидаем, что они станут частью серии итоговых документов к саммиту в Вильнюсе в июле», — сказал Reuters неназванный американский чиновник.

В НАТО впервые за несколько десятилетий решили подготовить планы обороны на случай нападения со стороны России, отмечает агентство. Оно указывает, что ранее альянс не видел в этом необходимости, поскольку вел «небольшие войны» в Афганистане и Ираке, а также не чувствовал реальной угрозы со стороны постсоветской России.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент», — комментировал подготовку стратегии альянса председатель военного комитета НАТО, адмирал Боб Бауэр.

Проект стратегии включает в себя тысячи секретных военных планов, где подробно описывается, как альянс отреагирует в случае нападения со стороны России, писало агентство. Кроме того, там будут содержаться рекомендации странам-членам по модернизации своих вооруженных сил и материально-техническому обеспечению.

Россия неоднократно заявляла об угрозе своей безопасности из-за расширения НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что Запад «кинул» и обманул Россию, ранее пообещав, что альянс не будет продвигаться на восток. В конце 2021 года Москва предлагала США и НАТО обсудить проект гарантий безопасности, который в том числе предусматривал отказ от вступления в военный блок Украины и Грузии. Обсуждение этого вопроса не привело к результатам, НАТО и западные страны заявили о приверженности политике «открытых дверей» и о праве Киева выбирать свой путь.

В феврале 2022 года Путин объявил о начале военной операции на Украине. Позднее президент называл одной из причин ее проведения планы Киева вступить в НАТО. Путин называл этот процесс предрешенным.