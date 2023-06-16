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Reuters узнал, что в НАТО не согласовали планы на случай атаки России

Reuters: Турция сорвала согласование планов обороны НАТО на случай нападения России
Согласование планов обороны сорвала Турция, заявил один из источников. По данным другого собеседника Reuters, Анкару не устроили формулировки, касающиеся Кипра
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press

Члены НАТО не смогли на министерской встрече в Брюсселе согласовать планы обороны альянса на случай нападения России, передает Reuters со ссылкой на источники.

Один из неназванных дипломатов в разговоре с агентством обвинил в срыве достижения договоренностей Турцию. При этом другой сказал, что Анкара заблокировала согласование документов из-за географических формулировок, в том числе касающихся Кипра (северная часть острова контролируется протурецким правительством, которое на международном уровне признает только Анкара. — РБК).

«Хотя региональные планы сегодня официально не были одобрены, мы ожидаем, что они станут частью серии итоговых документов к саммиту в Вильнюсе в июле», — сказал Reuters неназванный американский чиновник.

В НАТО впервые за несколько десятилетий решили подготовить планы обороны на случай нападения со стороны России, отмечает агентство. Оно указывает, что ранее альянс не видел в этом необходимости, поскольку вел «небольшие войны» в Афганистане и Ираке, а также не чувствовал реальной угрозы со стороны постсоветской России.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент», — комментировал подготовку стратегии альянса председатель военного комитета НАТО, адмирал Боб Бауэр.

Проект стратегии включает в себя тысячи секретных военных планов, где подробно описывается, как альянс отреагирует в случае нападения со стороны России, писало агентство. Кроме того, там будут содержаться рекомендации странам-членам по модернизации своих вооруженных сил и материально-техническому обеспечению.

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Россия неоднократно заявляла об угрозе своей безопасности из-за расширения НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что Запад «кинул» и обманул Россию, ранее пообещав, что альянс не будет продвигаться на восток. В конце 2021 года Москва предлагала США и НАТО обсудить проект гарантий безопасности, который в том числе предусматривал отказ от вступления в военный блок Украины и Грузии. Обсуждение этого вопроса не привело к результатам, НАТО и западные страны заявили о приверженности политике «открытых дверей» и о праве Киева выбирать свой путь.

В феврале 2022 года Путин объявил о начале военной операции на Украине. Позднее президент называл одной из причин ее проведения планы Киева вступить в НАТО. Путин называл этот процесс предрешенным.

Reuters узнал, что в НАТО не согласовали планы на случай атаки России
Reuters узнал, что в НАТО не согласовали планы на случай атаки России

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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