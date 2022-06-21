Алиханов предложил ответить Литве запретом на маркировку алкоголя

Запрет на маркировку поставляемого в Россию иностранного алкоголя нанесет странам Прибалтики ущерб в размере €300 млн в год, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Фото: Алексей Майшев / РИА «Новости»

Россия в качестве ответной меры на ограничение транзита Литвой подсанкционных товаров могла бы запретить маркировку ввозимого иностранного алкоголя на территории стран Прибалтики, заявил в интервью Антону Красовскому в эфире RT губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов выразил надежду, что ситуацию с ограничением Литвой транзита между Калининградской областью и остальной Россией получится решить дипломатическим путем, в том числе в ходе запланированной на 21 июня встречи в МИД России с участием посла ЕС Маркуса Эдерера. «Какое-то может быть решение он предложит со своей стороны», — сказал губернатор Калининградской области.

В случае, если ситуация не будет урегулирована, у России есть варианты ответных мер. В частности, сказал Алиханов, можно запретить маркировку на территории стран Прибалтики иностранного алкоголя, поставляемого в Россию.

«У нас до недавних пор практически 100% импортного алкоголя ввозилось через территорию Литвы и Латвии. Этот импортный алкоголь там хранился, там маркировка была нашими акцизными марками российскими, и потом он довозился литовскими компаниями на территорию РФ», — сказал он.

Алиханов оценил ежегодные потери стран Прибалтики в случае принятия такого решения в €300 млн.

Литва запретила транзит подсанкционных товаров между Калиниграндской областью и остальной Россией с 18 июня. Это решение затронуло поставки в регион стройматериалов, металлов, цемента и других товаров, которые весной попали под санкции Евросоюза.

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Глава региона Антон Алиханов назвал ограничение транзита грубым нарушением международных обязательств и Литвы, и ЕС, а МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно отменить ограничения.

МИД Литвы в ответ на претензии Москвы сообщил, что страна соблюдает санкции ЕС и не вводит никаких односторонних и дополнительных ограничений. В министерстве добавили, что транзит товаров, которые не попали под ограничительные меры Брюсселя, продолжается.

Алиханов на фоне этого заявил, что Еврокомиссии следует внести поправки в санкционный пакет, чтобы разрешить ситуацию с транзитом. В Совете Федерации ограничение транзита сравнили с «блокадой» и пригрозили серьезными ответными мерами.