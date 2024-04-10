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Военная операция на Украине ,  
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МИД Швейцарии заявил, что мирный процесс по Украине невозможен без России

МИД Швейцарии: никакой мирный процесс по Украине нельзя реализовать без России
Сюжет
Военная операция на Украине
Иньяцио Кассис
Иньяцио Кассис (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Переговоры по урегулированию на Украине невозможно провести без участия российской стороны, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции бундесрата — швейцарского правительства.

«Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России, даже если Москва не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине», — заявил Кассис. Он добавил, что российская сторона не будет участвовать в саммите, который состоится в Швейцарии в июне. Встреча пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.

В МИД Швейцарии уточнили, что первый мирный саммит по Украине на высоком уровне готовится по просьбе самого Киева. Как сообщил Bloomberg, на встречу пригласят представителей от 80 до 100 стран.

Bloomberg узнал детали проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры с Киевом, странами Европы и США, но только с учетом своих интересов, в том числе и «на земле». Это касается новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России после референдума осенью 2022 года. Крым вошел в состав России в 2014 году.

Украина требует вывести российские войска и вернуть границы страны по состоянию на 1991 год, то есть с новыми регионами и Крымом. Киев и Москва называют условия друг друга неприемлемыми.

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Теги
Швейцария Украина Россия мирные переговоры
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