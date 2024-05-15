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Военная операция на Украине ,  
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В Швейцарии предложили закон о поставках оружия вопреки нейтралитету

Швейцария сообщила о планах смягчить правила реэкспорта оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Правительство хочет добиться возможности отклоняться от запрета на реэкспорт оружия при «исключительных обстоятельствах» и на ограниченный период, если это отвечает интересам страны
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Федеральный совет Швейцарии (правительство) хочет добиться возможности отклоняться от запрета на реэкспорт швейцарского оружия при «исключительных обстоятельствах» и на ограниченный период, если это соответствует «интересам внешней политики и национальной безопасности», сообщает Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). В 2023 году продажи вооружений за рубеж упали на 27%, до 697 млн франков ($770 млн).

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие участникам военных действий. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

Берн блокировал отправку оружия на Украину Германией, Испанией и Данией. В августе прошлого года Минобороны страны анонсировало расследование против государственного оборонного производителя Ruag AG за попытку продать немецкому концерну Rheinmetall 96 танков Leopard 2. Сделка была заблокирована на основании того, что продажа нарушила бы нейтралитет Швейцарии. В сентябре того же года совет кантонов (нижняя палата парламента) разрешил продать 25 танков Leopard 2 Германии, которая обязалась не передавать их Киеву.

Около трех четвертей экспорта оружия Швейцарией приходится на страны Европы, отмечает Bloomberg. Германия на сегодняшний день является крупнейшим импортером: в 2023 году объем закупок составил почти 170 млн франков (около $188 млн).

В мае швейцарский президент Виола Амхерд исключила принятие чрезвычайных законов для обеспечения поставок оружия на Украину.

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Теги
Елена Чернышова
Швейцария реэкспорт поставки оружия

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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