Премьер Индии предсказал ООН судьбу «ток-шопа» без проведения реформ

ООН не преуспевает в предотвращении конфликтов, считает индийский премьер. За реформы выступил и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш

Вид на здание ООН (Фото: Daniel Berehulak / Getty Images)

ООН и ее Совет Безопасности не отражает нынешних реалий мира, организация должна стать голосом глобального юга и без проведения реформ останется просто «ток-шопом» (a talk shop — идиома, обозначает обсуждение профессиональных дел с коллегами вне работы), заявил в ходе своего выступления на саммите G7 в японской Хиросиме индийский премьер-министр Нарендра Моди. Индия не входит в «Большую семерку», но наряду с другими странами была приглашена на саммит.

«Это вопрос анализа, почему мы должны говорить о мире и стабильности на разных форумах? Почему ООН, которая была создана с идеей установления мира, сегодня не преуспевает в предотвращении конфликтов?» — заявил Моди (цитата по The Economic Times).

Он также выразил мнение, что созданные в ХХ веке международные институты не соответствуют реалиям XXI века. «Вот почему необходимо, чтобы реформы проводились в таких крупных институтах, как ООН», — отметил премьер Индии, добавив, что Нью-Дели решительно настаивает на таких реформах.

О необходимости реформирования Совета Безопасности ООН в соответствии с «реалиями сегодняшнего мира» на саммите G7 заявил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

За реформы в ООН выступали такие крупные страны, как Россия и США. Президент Владимир Путин говорил, что структуру ООН и ее Совета Безопасности нужно изменить и внести туда «мировое разнообразие». Американский лидер Джо Байден предлагал расширить список постоянных членов Совбеза ООН, включив туда представителей Африки и Латинской Америки.

На фоне российской военной операции за исключение России из Совета Безопасности ООН выступила Украина. Евросоюз предлагал разработать механизм приостановки членства Москвы в этом институте. Российский МИД заявлял, что сделать это невозможно. Способа исключить Россию из Совбеза ООН не увидели и власти США.