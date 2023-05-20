Генсек ООН не увидел мир на Украине «на ближайшем горизонте»

Генсек ООН Антониу Гутерриш не увидел на горизонте возможность достижения мира на Украине

Гутерриш назвал возможным ядерное разоружение и призвал G7 и Китай, несмотря на разногласия по другим вопросам, сотрудничать в сфере климата и устойчивого развития и избежать разделения мира «на две части»

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Достижения мира нет «на ближайшем горизонте» конфликта между Россией и Украиной, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он сказал в интервью Kyodo. Говоря о недавнем продлении зерновой сделки, Гутерриш назвал это попыткой сделать все возможное, чтобы свести к минимуму последствия конфликта.

Генсек ООН приехал в Японию, где 19–21 мая проходит саммит лидеров G7 (Кроме Японии, туда входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия, ЕС представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен). Kyodo отмечает, что Гутерриш, который является «ярым сторонником ядерного разоружения», неоднократно посещал Хиросиму, на которую США во время Второй мировой войны сбросили атомную бомбу. Мемориальный музей мира, посвященный жертвам бомбардировки, посетили лидеры «Большой семерки», в том числе президент США Джо Байден. Он не стал извиняться за ядерный удар.

Японский премьер Фумио Кисида сделал темой встречи G7 «движение к миру без ядерного оружия», отмечает агентство. Гутерриш заявил, что это возможно, и упомянул ядерные бомбардировки, которым подверглась Япония в 1945 году. «Они должны рассматриваться всеми в мире как фундаментальная причина считать ядерное разоружение приоритетом», — сказал он.

Гутерриш также назвал ракетные испытания КНДР «неприемлемыми», а потенциальное получение ядерного оружия Пхеньяном «совершенно недопустимым».

Отдельно Гутерриш отметил существующие разногласия между странами G7 и Китаем в отношении прав человека и другим вопросам, но призвал к диалогу между ними на тему изменения климата и устойчивого развития. «Я считаю очень важным избежать разделения мира на две части, и очень важно навести мосты для серьезных переговоров», — сказал генсек ООН.

Еще одной темой встречи лидеров G7 стал конфликт на Украине. После противоречивых сообщений о возможном участии в саммите украинского президента днем 20 мая Владимир Зеленский подтвердил прибытие в Японию.

На фоне встречи G7 в Хиросиме США, Канада, Великобритания и Австралия объявили о новых санкциях против России, а в совместном заявлении «Большая семерка» призвала Москву вывести войска с территории Украины. Россия называла санкции нелегитимными, а российский посол в США Анатолий Антонов после очередного раунда ограничительных мер сказал, что Россия «доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами».