Зеленский заявил, что России не место в Совбезе ООН

Постпред России счел, что Зеленский выступлением на Совбезе пытался «выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО»

Россия не имеет права оставаться членом Совета Безопасности ООН, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Россия наряду с Китаем, Великобританией, США и Францией является постоянным членом СБ ООН. Устав организации не предусматривает процедуры исключения постоянного члена.

Он также призвал лишить делегацию России «полномочий в Генеральной ассамблее ООН». «Это возможно, это необходимо, это справедливо, это честно. Россия не имеет права оставаться в Совете Безопасности ООН», — сказал Зеленский в ходе выступления по по видеосвязи на заседании Совбеза.

По мнению украинского лидера, российская сторона продолжает принимать участие в деятельности ООН и «даже пользуется привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН», занимая это положение «только из-за близорукости политиков по окончании холодной войны».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, говоря об участии Зеленского в заседании Совбеза, которое, по его словам, «продавили западники», назвал задачей Киева постараться преодолеть «усталость» от темы Украины на Западе и «выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО». «Для этого мобилизуется весь украинский анитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки», — заявил дипломат, добавив, что Москва будет этому противодействовать.

Зеленский ранее уже предлагал исключить Россию из Совбеза ООН, в противном случае, по его мнению, орган должен распустить себя сам.

Постпред России Василий Небензя в ответ подчеркивал, что лишить страну членства в Совбезе невозможно по уставу. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд также говорила, что Соединенные Штаты с пониманием относятся к позиции Киева, но не видят возможности исключить Россию.