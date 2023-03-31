Белый дом: нет международно-правовых путей для исключения России из Совбеза ООН

Белый дом не увидел путей для исключения России из Совбеза ООН

По словам пресс-секретаря Белого дома, председательство России в СБ ООН — часть «церемониальной позиции», где страны сменяют друг друга в алфавитном порядке. Она напомнила, что США будут председательствовать в августе

Администрация Соединенных Штатов не видит никаких возможных международно-правовых путей, чтобы лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос в связи с предстоящим в апреле председательством России в Совбезе.

«К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и не существует никаких реальных международно-правовых путей для изменения этой ситуации. Это то, с чем мы живем в настоящее время», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что председательство России в Совете — «в значительной степени церемониальная позиция», где члены Совбеза сменяют друг друга в алфавитном порядке каждый месяц. Жан-Пьер напомнила, что США будут председательствовать в августе.

О желании Соединенных Штатов исключить Россию из Совета Безопасности Жан-Пьер говорила еще в декабре 2022 года. Тогда она сказала, что в США не видят такой возможности, однако Вашингтон прилагает усилия, чтобы добиться изоляции России в международных организациях и привлечения ее к ответственности.

14 декабря конгрессмены США Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) представили резолюцию, в которой заявили, что проводимая Россией военная операция на Украине «нарушила цели и принципы ООН». Белый дом «поддерживает усилия» парламентариев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов СБ ООН, должен получить Нобелевскую премию. По ее словам, сценарий с исключением России «нереализуем», «если мы говорим о праве».