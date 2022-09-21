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Байден призвал к расширению Совбеза ООН

Президент США считает, что необходимо расширить как число постоянных членов, включив в него представителей стран Африки и Латинской Америки, так и число непостоянных членов
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Вашингтон выступает за увеличение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил президент США Джо Байден, выступая на 77-й сессии Генассамблеи. В число новых постоянных членов могут войти представители стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, отметил он.

«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира. Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето, за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности Совета Безопасности», — заявил Байден.

Совет Безопасности ООН состоит из представителей 15 стран: пяти постоянных членов и десяти непостоянных. В число постоянных членов Совбеза входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Непостоянные члены избираются Генассамблеей на двухлетний срок. В 2022-м статус непостоянных членов Совбеза имеют Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, Албания, Бразилия, Габон, Гана.

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О том, что Вашингтон намерен предложить реформировать Совбез ООН, в начале сентября заявляла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд. Она отмечала, что во время сессии Генассамблеи она, Байден и госсекретарь Энтони Блинкен намерены провести консультации по вопросу «индивидуальных и коллективных обязанностей в соответствии с Уставом ООН, включая критические вопросы, касающиеся реформы Совета Безопасности и других органов ООН».

По ее словам, США намерены нарастить усилия в рамках предложенной реформы, так как Совбез должен «лучше отражать нынешние глобальные реалии и учитывать более разнообразные географические точки зрения».

«Мы не должны защищать нестабильный и устаревший статус-кво. Вместо этого мы должны продемонстрировать гибкость и готовность идти на компромисс во имя большей надежности и легитимности. Нам следует добиться консенсуса в отношении разумных и заслуживающих доверия предложений по расширению членского состава Совета Безопасности», — подчеркивала Томас-Гринфилд.

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За расширение состава Совбеза ООН выступали также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Макрон во время сессии Генассамблеи заявил, что орган должен «принять в свои ряды новых постоянных членов, сохранив при этом способность в полной мере играть свою роль». Шольц в свою очередь подчеркнул, что Германия должна получить место постоянного члена Совбеза в будущем.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Джо Байден Совбез ООН Генассамблея ООН
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