Генсек призвал реформировать Совбез ООН из-за конфликта на Украине

Архитектура Совбеза ООН была призвана стать глобальной системой защиты, но военная операция России и пандемия коронавируса показали, что со своей задачей структура не справилась, сказал глава организации

Антонио Гутерриш (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудская система нуждаются в реформах и приведении в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира», заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на саммите G7, пишет Reuters.

Оба института отражают соотношение сил 1945 года, отметил он и заявил, что «глобальная финансовая архитектура устарела, дисфункциональна и несправедлива».

Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и военной операцией на Украине, «она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной системы социальной защиты», сказал Гутерриш.

Совбез ООН состоит из 15 государств, пять из которых являются постоянными: Россия, США, Китай, Великобритания Франция, остальные — непостоянными, которые избираются на двухлетний срок. Сейчас там заседают Бразилия, Япония, Швейцария, Мозамбик, Габон, Мальта, Албания, Эквадор, ОАЭ и Гана. Пятерка постоянных членов имеет право вето. Бреттон-Вудская система установлена в 1944 году по итогам одноименной конференции, она устанавливала правила торговых и финансовых отношений между США, странами Западной Европы, Японией и Австралией. Были подписаны соглашения о формировании Всемирного банка и МВФ. Стоимость золота была зафиксирована, был введен принцип девальваций и ревальваций, ключевой валютой стал американский доллар. Из-за проблем платежного баланса в 1971 году США запретили конвертацию доллара в золото для центробанков, что стало финалом Бреттон-Вудской системы. Ее сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной конвертации валют.

С призывами к реформированию Совбеза ООН ранее выступали лидеры разных стран. Российский президент Владимир Путин призывал привнести туда «мировое разнообразие» и включить государства Азии, Африки и Латинской Америки, американский президент Джо Байден тоже выступал за расширение списка постоянных и непостоянных членов. Вашингтон видит в этом способ снизить влияние России и Китая.

Власти Украины требовали исключить Россию из Совбеза за начало военной операции. «С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности», — предлагал глава Евросовета Шарль Мишель.

«К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности и не существует никаких реальных международно-правовых путей для изменения этой ситуации. Это то, с чем мы живем в настоящее время», — говорили в Белом доме. В российском МИДе критиковали идею об исключении из Совбеза, предупреждая, что «без России вся архитектура международных отношений рассыпется».