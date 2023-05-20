Захарова сочла заявление США об F16 попыткой ввести в заблуждение

Истребитель F-16 (Фото: Robertus Pudyanto / Getty Images)

США пытаются ввести в заблуждение говоря о поставках истребителей F16 Украине, заявила представитель МИДа России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

«Нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. Потому что они изначально ложные. Они изначально вводят в заблуждение», — сказала она. Захарова так прокомментировала слова помощника президента США по нацбезопасности Салливана о том, что страна поддержит поставку истребителей F-16 в Украину при условии, что они не будут использоваться в нанесении ударов по России.

Захарова добавила, что его слова — это «имитация какого-то правового поведения». Она подчеркнула, что «все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты ведут гибридную войну против региона» и отметила, что страна использует территории и народа Украины в своих целях.

20 мая Салливан заявил, что истребители F-16 могут понадобиться Украине в будущем, но на данном этапе они не входят в перечень наиболее необходимых Киеву вооружений. Он отметил, что в следующие месяцы США и их союзники решат, какие страны передадут Украине F-16, в каком количестве и когда.

В Киеве назвали решение Запада о поставках F-16 «практически принятым». «Страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить», — сказал советник офиса главы президента Михаил Подоляк.

В МИДе России заявили, что поставки истребителей Украине — это пусть к эскалации. «Идет движение по так называемой лестнице эскалации», — сказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.