Австрия пригрозила забрать у «Газпрома» газохранилище в Зальцбурге
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил «Газпрому» передать подземное газохранилище Haidach другим компаниям, если тот откажется его заполнять. Об этом Нехаммер заявил в интервью газете Kronen Zeitung.
«Если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, мы его заберем для других поставщиков», — сказал он.
Издание уточнило, что речь идет о ПХГ Haidach в Зальцбурге, которое в настоящее время де-факто пустует.
ПХГ Haidach управляет Astora GmbH — дочерняя компания Gazprom Germania. В конце марта «Газпром» вышел из капитала немецкой Gazprom Germania (ее единственным учредителем является ООО «Газпром экспорт») и всех принадлежащих ей активов. Позже Gazprom Germania и Astora попали под российские санкции, после чего вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что «дочки» Gazprom Germania перестали получать газ.
Канцлер сообщил о планах впервые создать в стране «государственный стратегический резерв» газа в ПХГ и предложил действовать по принципу «используй или потеряешь». Если «Газпром» не закачает газ в хранилище, это сделают другие компании, пояснил он в интервью изданию Kleine Zeitung.
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
Ранее власти Австрии отказались переходить на предложенную Россией схему оплаты поставок газа — за рубли. При этом глава австрийской энергокомпании OMV Альфред Штерн указывал, что страна пока не готова вводить запрет на импорт российского топлива из-за невозможности обеспечить необходимый уровень газоснабжения. «Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России», — говорил он.