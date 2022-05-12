Австрия пригрозила забрать у «Газпрома» газохранилище в Зальцбурге

Австрия может передать ПХГ Haidach, которым управляет «дочка» Gazprom Germania, другим компаниям, если «Газпром» откажется его заполнять, заявил канцлер, предложив действовать по принципу «используй или потеряешь»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил «Газпрому» передать подземное газохранилище Haidach другим компаниям, если тот откажется его заполнять. Об этом Нехаммер заявил в интервью газете Kronen Zeitung.

«Если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, мы его заберем для других поставщиков», — сказал он.

Издание уточнило, что речь идет о ПХГ Haidach в Зальцбурге, которое в настоящее время де-факто пустует.

ПХГ Haidach управляет Astora GmbH — дочерняя компания Gazprom Germania. В конце марта «Газпром» вышел из капитала немецкой Gazprom Germania (ее единственным учредителем является ООО «Газпром экспорт») и всех принадлежащих ей активов. Позже Gazprom Germania и Astora попали под российские санкции, после чего вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что «дочки» Gazprom Germania перестали получать газ.

Канцлер сообщил о планах впервые создать в стране «государственный стратегический резерв» газа в ПХГ и предложил действовать по принципу «используй или потеряешь». Если «Газпром» не закачает газ в хранилище, это сделают другие компании, пояснил он в интервью изданию Kleine Zeitung.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

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Ранее власти Австрии отказались переходить на предложенную Россией схему оплаты поставок газа — за рубли. При этом глава австрийской энергокомпании OMV Альфред Штерн указывал, что страна пока не готова вводить запрет на импорт российского топлива из-за невозможности обеспечить необходимый уровень газоснабжения. «Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России», — говорил он.