«Газпром» пообещал защищать свои интересы в арбитраже с Финляндией

«Газпром» прекратит поставки газа Финляндии утром 21 мая, приостановка продлится до внесения оплаты в установленном указом президента России порядке

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«Газпром экспорт» намерена защищать свои интересы в арбитраже с Финляндией, которая не приняла новые российские условия оплаты газа, сообщили РБК в компании.

«Газпром экспорт» будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами», — заявили в компании.

«Газпром экспорт» добавил, что к концу рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. Поэтому до проведения оплаты поставки газа финской стороне будут приостановлены.

Gasum 17 мая заявила, что не приняла новые условия России по оплате газа и «передала контракт в арбитраж». Позднее компания сообщила, что «Газпром» проинформировал ее о приостановке поставок с 7:00 мск 21 мая.

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