Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно

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Москва не будет «никому ничего» поставлять бесплатно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании Gasum о прекращении с 21 мая поставок российского газа из-за отказа Хельсинки платить за него в рублях.

«Мы не имеем информации обо всех компаниях, с которыми заключены контракты у «Газпрома». Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Gasum сообщила, что «Газпром экспорт» проинформировал ее о прекращении поставок газа в Финляндию по контракту с 4:00 21 мая (7:00 мск). Компания будет продолжать поставлять газ потребителям «из других источников» по трубопроводу Balticconnector, который соединяет Финляндию через эстонские газовые сети с латвийскими газовыми хранилищами.



«Мы тщательно готовились к этой ситуации, и если не будет перебоев в работе транспортной газовой сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — сказал гендиректор Gasum Мика Вилянен.





В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, по которому «недружественные страны», в число которых вошла и Финляндия, должны платить за российский газ в рублях. В Европе такую меру сочли попыткой обойти введенные в отношении России санкции, некоторые страны заявили, что продолжат платить за газ в евро согласно контрактам.

Однако некоторые компании все же решили воспользоваться предложенной Москвой схемой оплаты. Согласно ей страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке, который будет конвертировать полученные в оплату за газ евро в рубли. Вице-премьер Александр Новак заявил, что по этому пути пошли уже половина из 54 компаний, с которыми у «Газпрома» есть контракты.

Gasum отказалась от перехода на эту схему. Вильянен заявил, что у компании «не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж».