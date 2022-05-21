Глава МИД Венгрии заявил о разрушении ее экономики без российского газа

Экономика Венгрии будет уничтожена, если останется без российского газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере €550 млн», — сказал он.

Всего, по словам министра, Венгрии будет необходим $1 млрд, чтобы решить эту задачу.

Венгрия импортирует из России 85% газа. Сейчас страна платит за российский газ в рублях, как того требует указ президента об оплате поставок для недружественных стран. Газ поступает в страну по южному маршруту через Турцию, Болгарию и Сербию.

Ранее, 18 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала второй вариант плана Евросоюза по отказу от российских энергоносителей, в том числе нефти и газа. Его планируется проводить на трех уровнях:

Экономия электроэнергии потребителями. Глава Еврокомиссии назвала это самым быстрым и дешевым способом реагирования на текущий энергетический кризис.

Замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков.

Ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии. На этом уровне ЕК предлагает повысить долю возобновляемой энергии в общей структуре ее источников с 40 до 45%.

Читайте на РБК Pro Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Статьи Pro Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Прогнозы Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Статьи Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Статьи

Она уточнила, что Евросоюз уже принял меры для сокращения зависимости от российского газа, и снизил его долю в импорте с 40% в 2021 году до 26% в 2022 году.

В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что Брюссель может диверсифицировать поставки газа, наладив сотрудничество со странами Африки. «Нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа» есть у Нигерии, Сенегала и Анголы, писало агентство, указывая, что соответствующее решение могут принять уже в конце мая.