Глава МИД Венгрии заявил о разрушении ее экономики без российского газа
Экономика Венгрии будет уничтожена, если останется без российского газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере €550 млн», — сказал он.
Всего, по словам министра, Венгрии будет необходим $1 млрд, чтобы решить эту задачу.
Венгрия импортирует из России 85% газа. Сейчас страна платит за российский газ в рублях, как того требует указ президента об оплате поставок для недружественных стран. Газ поступает в страну по южному маршруту через Турцию, Болгарию и Сербию.
Ранее, 18 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала второй вариант плана Евросоюза по отказу от российских энергоносителей, в том числе нефти и газа. Его планируется проводить на трех уровнях:
- Экономия электроэнергии потребителями. Глава Еврокомиссии назвала это самым быстрым и дешевым способом реагирования на текущий энергетический кризис.
- Замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков.
- Ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии. На этом уровне ЕК предлагает повысить долю возобновляемой энергии в общей структуре ее источников с 40 до 45%.
Она уточнила, что Евросоюз уже принял меры для сокращения зависимости от российского газа, и снизил его долю в импорте с 40% в 2021 году до 26% в 2022 году.
В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что Брюссель может диверсифицировать поставки газа, наладив сотрудничество со странами Африки. «Нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа» есть у Нигерии, Сенегала и Анголы, писало агентство, указывая, что соответствующее решение могут принять уже в конце мая.