Зеленский после продления помощи США пообещал «достичь мира силой»

Одобренная палатой представителей США инициатива о помощи Украине на $60 млрд «спасет тысячи и тысячи жизней», заявил Зеленский, поблагодарив конгрессменов за «решение, которое направляет историю в нужное русло»

Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Законопроект, который включает выделение почти $61 млрд на помощь Украине, предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил палату представителей США и лично спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло».

«Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в сенате и отправлены на стол президенту [США Джо] Байдену», — написал он в X.

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о помощи Украине, в который входит в том числе $23,2 млрд на восполнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Кроме того, палата представителей приняла билль, который предусматривает использование замороженных в США российских активов для оказания помощи Украине (согласно документу, речь идет о $4–5 млрд) и предоставление части этой помощи в виде займов. В инициативу входят также новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и Ирана и ограничения в отношении приложения TikTok.

Члены палаты представителей одобрили также помощь Израилю и Тайваню. Голосование проходило по четырем раздельным биллям, что, как ожидалось, позволило преодолеть тупик в согласовании, в котором конгрессмены находились с осени.

Теперь билли должны пройти голосование в сенате (верхняя палата американского парламента). В феврале там уже приняли законопроект об иностранной помощи, но тогда спикер палаты представителей Майк Джонсон не допустил инициативу до голосования. После одобрения сенатом закон должен подписать президент США Джо Байден, он обещал сделать это, призвав конгрессменов и сенаторов принять инициативу до конца недели.

Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исход конфликта. После принятия законопроектов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев». Что касается изъятия российских активов в пользу Украины, пресс-секретарь главы государства предположил, что это решение нанесет «непоправимый ущерб» имиджу США. По его мнению, это вынудит многих инвесторов «спасать свои средства».