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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом выразил готовность немедленно возобновить поставки оружия Киеву

Белый дом: США возобновят поставки оружия Киеву сразу после одобрения конгрессом
Сюжет
Военная операция на Украине

Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву после того, как предоставление помощи одобрит конгресс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

Президент США Джо Байден подпишет законопроект сразу после того, как его одобрят обе палаты конгресса, и документ окажется у него на столе, сказала Жан-Пьер.

На вопрос, как скоро после этого США смогут возобновить поставки оружия Киеву, она ответила: «Сразу, сразу».

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Фото:Роман Пилипей / Getty Images

Сейчас в конгрессе находится законопроект, предусматривающий выделение $60,8 млрд на поддержку Украины. Накануне он прошел процедурное голосование в палате представителей.

Палата представителей проголосует по законопроекту в субботу, 20 апреля. В случае одобрения документ поступит на рассмотрение в сенат. Если члены верхней палаты примут его, законопроект направят на подпись Байдену. Сам президент ранее пообещал поддержать инициативу.

Россия критикует поставки вооружений Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что оказание военной помощи Киеву затянет конфликт.

Белый дом выразил готовность немедленно возобновить поставки оружия Киеву
Белый дом выразил готовность немедленно возобновить поставки оружия Киеву

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Теги
Белый дом Украина поставки оружия США
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