Белый дом выразил готовность немедленно возобновить поставки оружия Киеву
Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву после того, как предоставление помощи одобрит конгресс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.
Президент США Джо Байден подпишет законопроект сразу после того, как его одобрят обе палаты конгресса, и документ окажется у него на столе, сказала Жан-Пьер.
На вопрос, как скоро после этого США смогут возобновить поставки оружия Киеву, она ответила: «Сразу, сразу».
Сейчас в конгрессе находится законопроект, предусматривающий выделение $60,8 млрд на поддержку Украины. Накануне он прошел процедурное голосование в палате представителей.
Палата представителей проголосует по законопроекту в субботу, 20 апреля. В случае одобрения документ поступит на рассмотрение в сенат. Если члены верхней палаты примут его, законопроект направят на подпись Байдену. Сам президент ранее пообещал поддержать инициативу.
Россия критикует поставки вооружений Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что оказание военной помощи Киеву затянет конфликт.
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