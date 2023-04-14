Кулеба назвал ожидания Украины от саммита НАТО

Глава МИД Украины: Киев не устроит никакое решение саммита НАТО, кроме приглашения в блок

Украина не примет «никаких суррогатных решений» саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс, подчеркнул глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

Украину не устроит никакое решение саммита НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля, кроме приглашения вступить в блок. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в прямой трансляции в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По его словам, если союзники «просто подтвердят в 130-й раз» политику открытых дверей и не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО, то для Киева это будет «неприемлемым результатом» саммита.

«В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО», — подчеркнул он.

Кулеба также добавил, что обращение Верховной Рады относительно вступления Украины в НАТО, которое содержит упоминание о решении Бухарестского саммита, не следует связывать с необходимостью идти в альянс через получение плана действий по членству, пишет «Украинская правда».

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