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Президент Болгарии объяснил несогласие с членством Украины в НАТО

Президент Болгарии Радев объяснил несогласие с членством Украины в НАТО
Румен Радев не стал присоединяться к заявлению лидеров девяти стран Центральной и Восточной Европы. Вступление Украины в ряды блока не должно вести к риску прямого вовлечения в конфликт из-за военных действий, считает он
Румен Радев
Румен Радев (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Президент Болгарии Румен Радев не стал присоединяться к совместному заявлению президентов девяти стран Центральной и Восточной Европы из-за несогласия с их позицией по поводу членства Украины в НАТО, сообщает BTA.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии — Анджей Дуда, Милош Земан, Алар Карис, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа, Стево Пендаровски, Мило Джуканович, Клаус Йоханнис и Зузана Чапутова — выразили поддержку по вопросу вступления Украины в НАТО. «Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», — говорится в их заявлении.

НАТО раскололось по вопросу ускоренного вступления Украины
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Как пояснили в пресс-службе Радева, заявление по итогам встречи в Бухаресте, участницей которой являлась и Болгария, было сделано «в совершенно иной среде безопасности». Вступление Украины в ряды блока не должно вести к риску прямого вовлечения стран НАТО в конфликт из-за военных действий на ее территории. Решение о присоединении Украины к НАТО «должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами».

В ст. 5 Вашингтонского договора закреплен принцип коллективной обороны. Он означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока.

«Решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и реализованы обоими государствами», — пояснили позицию президента в пресс-службе.

Болгария наряду с Латвией, Литвой, Румынией, Словакией, Словенией и Эстонией стала членом НАТО в 2004 году.

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30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на «ускоренное вступление в НАТО». Такое заявление он сделал после того, как в Кремле были подписаны договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ответ отметил, что блок поддерживает «право Украины выбрать собственный путь», но напомнил, что решение должно быть принято всеми 30 натовскими странами. США и Германии сочли, что сейчас для присоединения Украины к НАТО неподходящее время.

Москва неоднократно настаивала на внеблоковом статусе Украины. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова Зеленского заметила, что «падать вниз всегда легче, чем набирать высоту».

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Теги
Елена Чернышова
Болгария Румен Радев НАТО Украина
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