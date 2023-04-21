Суд не принял иск Козловского к обвинившему его в экстремизме Бородину

Виталий Бородин заявил, что суд не принял иск Данилы Козловского к нему о защите чести

Данила Козловский (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил телеграм-каналу SHOT, что Пресненский районный суд Москвы не принял иск актера и режиссера Данилы Козловского к нему.

«Данила Козловский взорвал весь интернет красивыми заголовками, что подал иск на меня. Но вот я сегодня прибыл в суд. Оказалось, что суд иск не принял, потому что составлен неправильно», — сказал Бородин.

Из картотеки Мосгорсуда следует, что иск Козловского к Бородину, «Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией» и агентству ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в суд и был зарегистрирован 17 апреля.

В суде РБК рассказали, почему иск не был принят. «Иск оставлен без движения для устранения недостатков, которые заключаются в том, что истцом не приложены сведения об ответчике Бородине. После того как нарушения будут устранены, суд рассмотрит вопрос о его принятии», — сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

РБК обратился за комментарием к представителю Данилы Козловского и Виталию Бородину.

В начале апреля Бородин обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Козловского на экстремизм и при наличии оснований привлечь его по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). До этого Бородин просил Генпрокуратуру проверить Козловского по статье о дискредитации армии, после чего ТАСС сообщал, что в отношении артиста начали проверку по соответствующей административной статье.

Козловский уточнил, что сделал заявления, из-за которых его попросили проверить на экстремизм, на съемочной площадке сериала «Карамора». Актер добавил, что его адвокаты готовят заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина. «Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах неправильно», — говорил Козловский. Он подчеркнул, что не призывал к митингам и «выкрикиванию лозунгов», как утверждает Бородин.