NYT узнала об идее Киева из-за катастрофического положения в Бахмуте

Фото: John Moore / Getty Images

Часть секретных документов США, которые ранее на этой неделе появились в социальных сетях, касается ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщает The New York Times. Бумаги датированы концом февраля — началом марта, в них описывается, как украинское военное командование оценивало обстановку в городе на тот момент.

Как пишет NYT, эти документы представляют собой оперативные сводки, составленные Объединенным комитетом начальников штабов США на основе разведданных; они свидетельствуют, что Соединенные Штаты мониторят действия высшего военного и политического руководства Украины с тем, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии страны.

«Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте», — приводит газета выдержку из документа. Согласно отчету, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в то время оценивал положение украинских войск как «катастрофическое»; он предложил на две недели развернуть в Бахмуте элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска и не дать им перекрыть пути снабжения.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец в свою очередь говорил, что единственный путь снабжения ВСУ к западу от Бахмута находится под артиллерийским обстрелом. Поэтому, приводятся в документе слова Машовца, «у украинских сил сложилось впечатление, что они почти попали в оперативное окружение». В связи с этим командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский попросил перебросить в Бахмут специальное подразделение ГУР Kraken.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил это подразделение «за мощную работу» в Бахмуте.

Как отмечает NYT, утечка документов показывает, что у США есть доступ к планам не только Украины, но и России, благодаря этому Вашингтон может предупредить Киев о предполагаемых целях будущих атак.

Материал дополняется