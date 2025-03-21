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Военная операция на Украине ,  
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В Европе обсудили патрулирование неба Украины вместо отправки войск

Сюжет
Военная операция на Украине
В Европе обсуждают обеспечение безопасности в воздухе и на море вместо отправки сухопутных войск на Украину, пишут FT и Telegraph. По данным последней, Британия может отправить истребители, а Макрон предложил отправить миссию ООН
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече военных руководителей стран из «коалиции желающих» был сосредоточен на обеспечении безопасности в воздухе и море, а не на отправке сухопутных войск, как раньше, сообщает Financial Times.

Как передает The Telegraph, на пресс-конференции британский премьер заявил, что военное планирование «коалиции желающих» было разделено на морское, воздушное, сухопутное и пограничное, а также на восстановление Украины. «Политический импульс, который мы создали... воплощается здесь в военном и оперативном планировании и широко распределяется по различным областям. <...> Итак, в одном случае мы рассматриваем море, в другом — небо, очевидно, сушу и границы, а также восстановление», — приводит издание слова Стармера.

При этом он настаивает, что приоритетом должна быть поддержка Украины в самообороне, а не замена ее. Один из британских чиновников заявил FT, что Стармер на встрече просто «подробно рассказал о том, какой может быть реальная наша роль, и о характере перехода к оперативной фазе».

Высокопоставленный источник Telegraph в Королевских военно-воздушных силах Британии рассказал, что также обсуждалась отправка британских истребителей на Украину для прикрытия с воздуха потенциальной миссии. По его словам, Лондон может предоставить истребители Typhoon или F-35, поскольку обе машины обеспечивают «превосходное воздушное патрулирование».

Стармер заявил о прояснении сроков отправки миротворцев на Украину
Политика
Фото:army.mod.uk

Стармер также признал, что пока нет никаких признаков того, что президент США Дональд Трамп окажет военную «поддержку», которая потребовалась бы таким силам по обеспечению мира. Поддержка США европейского миротворческого контингента предусмотрена в плане урегулирования конфликта на Украине Стармера и французского президента Эмманюэля Макрона. Этот план подразумевает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц и размещение европейских миротворцев после достижения мирного соглашения.

По данным Telegraph, Макрон на саммите лидеров ЕС поднял вопрос о возможной альтернативе отправки европейских военных на Украине - размещении там миротворческого контингента под руководством ООН. Во встрече участвовал генсек ООН Антониу Гуттериш. При этом, отмечает газета, отправка миротворцев ООН требует согласования в Совбезе организации, постоянным членом которого является Россия.

The Times до этого писала, что европейские страны планируют направить на Украину миротворческий контингент в составе «около 10 000» человек. По информации газеты, Великобритания готова разместить миротворческий контингент на территории страны на бессрочный период.

Москва выступает против размещения военных из стран НАТО на Украине.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Кир Стармер Эмманюэль Макрон Европа миротворцы истребители ООН
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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