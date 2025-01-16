Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину

Контингент могут ввести после прекращения огня. Великобритания пока не дала окончательного согласия. Москва сообщала, что против инициативы о вводе «британских и европейских миротворческих сил»

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Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон обсудили отправку миротворческого контингента на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Детали переговоров держатся втайне, но источники отметили, что Стармер еще не дал окончательное согласие. Один из собеседников пояснил, что остаются нерешенные вопросы, в частности, «об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации».

В середине января размещение миротворцев Макрон обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским, после чего последний написал в X: «В качестве одной из гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этим усилиям».

По сообщениям западных изданий, существуют три варианта, которые предлагают члены команды избранного президента США Дональда Трампа, чья инаугурацию пройдет 20 января:

План Кита Келлога, будущего спецпосланника президента по России и Украине, предполагает, что Вашингтон должен использовать военную помощь Киеву для принуждения сторон к переговорам: если от них откажется Украина, США урежут ей помощь, если Россия — напротив, увеличат. Цель переговоров — достичь прекращения огня на текущей линии фронта.

План избранного вице-президента Джея Ди Вэнса включает создание демилитаризованной укрепленной зоны вдоль нынешней линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО.

План Ричарда Гренелла, будущего спецпосланника президента США по особым поручениям, подразумевает создание на востоке Украины неких автономных регионов и ее отказ от членства в НАТО.

Идею размещения миротворцев поддерживает Киев. По информации Wall Street Journal, Трамп проявляет интерес к такому варианту.

Российская сторона не исключает размещение миротворцев, но напоминает: согласие должны дать обе стороны конфликта. «Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», — заявил представитель президента Дмитрий Песков в декабре. Он добавил, что об этом «говорить, очевидно, преждевременно» в связи с позицией Киева.

Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россию не устраивают предложения соратников Трампа о вводе «британских и европейских миротворческих сил».