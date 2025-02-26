Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа

Трамп поддержал идею Парижа и Лондона направить на Украину миротворцев. Также он сообщил о скором подписании соглашения по полезным ископаемым с Украиной — в пятницу США для этого посетит Зеленский

Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США, Вашингтон (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Украина не получит от США значительных гарантий безопасности, их должна предоставить Европа, заявил президент Дональд Трамп на первом заседании правительства страны. Трансляцию вел C-SPAN.

«Мы собираемся поручить это Европе, потому что она там, она их ближайший сосед», — отметил он.

Трамп поддержал позицию Франции и Великобритании, которые выразили желание направить на Украину миротворцев.

Президент добавил, что сотрудничество США и Украины в рамках готовящейся к подписанию сделки по полезным ископаемым будет приносить нечто вроде «автоматической безопасности», так как американская сторона будет «на земле». Он отметил, что США нужны редкоземельные металлы, чтобы занимать лидирующие позиции в различных отраслях, а у Украины есть «отличные редкоземельные металлы».

Кроме того, он подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля посетит США и стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых. Он уточнил, что сделка будет касаться редкоземельных металлов и других ресурсов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках сделки будет создан «инвестиционный фонд восстановления Украины», куда будет отчисляться 50% доходов страны, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые, а также дивидендов от объектов инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи полезных ископаемых. Средства будут инвестировать в развитие Украины.

Зеленский отмечал, что в соглашении нет требований о компенсации оказанной США Украине военной помощи, хотя ранее Трамп требовал, чтобы Киев вернул потраченные на его поддержку деньги. По словам украинского президента, там нет долга ни на $500 млрд, ни на $350 млрд, ни на $100 млрд. Президент Украины заявил, что он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».

Трамп, выступая на заседании кабинета министров, сказал, что США потратили на помощь Украине $350 млрд, а Европа — $100 млрд. Вашингтон благодаря сделке с Киевом получит возмещение и даже больше, уверен он.