 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп поддержал идею Парижа и Лондона направить на Украину миротворцев. Также он сообщил о скором подписании соглашения по полезным ископаемым с Украиной — в пятницу США для этого посетит Зеленский
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США, Вашингтон
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США, Вашингтон (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Украина не получит от США значительных гарантий безопасности, их должна предоставить Европа, заявил президент Дональд Трамп на первом заседании правительства страны. Трансляцию вел C-SPAN.

«Мы собираемся поручить это Европе, потому что она там, она их ближайший сосед», — отметил он.

Трамп поддержал позицию Франции и Великобритании, которые выразили желание направить на Украину миротворцев.

Президент добавил, что сотрудничество США и Украины в рамках готовящейся к подписанию сделки по полезным ископаемым будет приносить нечто вроде «автоматической безопасности», так как американская сторона будет «на земле». Он отметил, что США нужны редкоземельные металлы, чтобы занимать лидирующие позиции в различных отраслях, а у Украины есть «отличные редкоземельные металлы».

Кроме того, он подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля посетит США и стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых. Он уточнил, что сделка будет касаться редкоземельных металлов и других ресурсов.

Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам в $1 трлн
Политика
Дональд Трамп

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках сделки будет создан «инвестиционный фонд восстановления Украины», куда будет отчисляться 50% доходов страны, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые, а также дивидендов от объектов инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи полезных ископаемых. Средства будут инвестировать в развитие Украины.

Зеленский отмечал, что в соглашении нет требований о компенсации оказанной США Украине военной помощи, хотя ранее Трамп требовал, чтобы Киев вернул потраченные на его поддержку деньги. По словам украинского президента, там нет долга ни на $500 млрд, ни на $350 млрд, ни на $100 млрд. Президент Украины заявил, что он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».

Трамп, выступая на заседании кабинета министров, сказал, что США потратили на помощь Украине $350 млрд, а Европа — $100 млрд. Вашингтон благодаря сделке с Киевом получит возмещение и даже больше, уверен он.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Украина США гарантии безопасности полезные ископаемые
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с США
Политика
Трамп поддержал идею соглашения с Россией о редкоземельных металлах
Политика
В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартовСпорт, 21:10
Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУПолитика, 20:54
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит ЕвропаПолитика, 20:52
Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с СШАПолитика, 20:44
РБК представит десятый рейтинг букмекеровСпорт, 20:41
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 20:33
Криптобиржа Bybit объявила «войну» северокорейским хакерам. Каков ее планКрипто, 20:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как Джорджеску стал фигурантом дела о попытке переворота в РумынииПолитика, 20:12
В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с ТрампомПолитика, 20:06
ТАСС узнал, что прокуратура просит ужесточить Попову меру пресеченияОбщество, 20:02
«Т-Инвестиции» заметили изменения в поведении инвесторов перед выходнымиИнвестиции, 20:00
Жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии по делу о госизменеПолитика, 19:59
МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организацииСпорт, 19:59
СК раскрыл детали дела вологодского замгубернатора о взятке на ₽100 млнОбщество, 19:50