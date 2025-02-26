Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа
Украина не получит от США значительных гарантий безопасности, их должна предоставить Европа, заявил президент Дональд Трамп на первом заседании правительства страны. Трансляцию вел C-SPAN.
«Мы собираемся поручить это Европе, потому что она там, она их ближайший сосед», — отметил он.
Трамп поддержал позицию Франции и Великобритании, которые выразили желание направить на Украину миротворцев.
Президент добавил, что сотрудничество США и Украины в рамках готовящейся к подписанию сделки по полезным ископаемым будет приносить нечто вроде «автоматической безопасности», так как американская сторона будет «на земле». Он отметил, что США нужны редкоземельные металлы, чтобы занимать лидирующие позиции в различных отраслях, а у Украины есть «отличные редкоземельные металлы».
Кроме того, он подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля посетит США и стороны подпишут соглашение о полезных ископаемых. Он уточнил, что сделка будет касаться редкоземельных металлов и других ресурсов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках сделки будет создан «инвестиционный фонд восстановления Украины», куда будет отчисляться 50% доходов страны, полученных от ренты или лицензий на полезные ископаемые, а также дивидендов от объектов инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи полезных ископаемых. Средства будут инвестировать в развитие Украины.
Зеленский отмечал, что в соглашении нет требований о компенсации оказанной США Украине военной помощи, хотя ранее Трамп требовал, чтобы Киев вернул потраченные на его поддержку деньги. По словам украинского президента, там нет долга ни на $500 млрд, ни на $350 млрд, ни на $100 млрд. Президент Украины заявил, что он не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».
Трамп, выступая на заседании кабинета министров, сказал, что США потратили на помощь Украине $350 млрд, а Европа — $100 млрд. Вашингтон благодаря сделке с Киевом получит возмещение и даже больше, уверен он.