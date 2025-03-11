 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рютте заявил о других способах обеспечить гарантии для Украины

Генсек НАТО: есть иные способы обеспечить гарантии для Киева, кроме миротворцев
Сюжет
Военная операция на Украине
При этом генсек НАТО согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что, прежде чем говорить о поддержании мира, сначала нужно его достичь, «а мира пока нет»
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Косово заявил, что есть и «иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины», помимо отправки европейского контингента, после прекращения огня. Конкретных примеров он не привел.

Генсек отметил, что сейчас наметился прорыв в вопросе начала переговоров как с Россией, так и с Украиной.

«Это важно. Хорошо, что французы и британцы проявили инициативу: когда на Украине будет достигнуто мирное соглашение или прекращение огня, то будет поднят вопрос о гарантиях безопасности. Одним из способов было бы размещение европейских войск на Украине, но могут быть и другие способы», — сказал Рютте.

Он согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что, прежде чем говорить о поддержании мира, сначала нужно его достичь, «а мира пока нет».

«Но в то же время мы все согласны с тем, что нужно работать параллельно. Когда есть мирное прекращение огня или мирное соглашение, вы должны быть уверены, что вы можете как-то гарантировать этот мир. И одна из моделей для этого — то, над чем работают французы и британцы со многими другими странами», — считает генсек.

Ермак призвал ЕС не допустить прекращение огня без гарантий безопасности
Политика
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с официальными лицами США в Джидде, Саудовская Аравия

Однако, повторил он, сначала нужно добиться мирного соглашения, прежде чем «поддерживать какой-либо мир».

Великобритания и Франция намерены направить на Украину европейских миротворцев после прекращения огня. Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон лично пытались убедить Трампа активно поддержать размещение миротворческих сил в случае перемирия.

По данным The Wall Street Journal, размер европейского контингента может составить 30 тыс. человек. Европа хотела бы, чтобы Соединенные Штаты обеспечили их миротворческим силам на Украине воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие на случай, если они «подвергнутся нападению со стороны российских войск после заключения любого мирного соглашения», сообщал Bloomberg. При этом власти Польши и Германии скептически относятся к отправке миротворцев.

Американский лидер сказал, что Киев не получит от Вашингтона значительных гарантий безопасности — их должны предоставить европейские страны.

В Кремле в ответ на вопрос о возможности размещения европейских войск заявили, что страны, предлагающие такой вариант, являются членами НАТО. Там подчеркнули, что этот вопрос остается «очень сложным» и пока не обсуждается.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева Мария Васильева, Елена Чернышова
Марк Рютте НАТО конфликт на Украине гарантии безопасности Военная операция на Украине
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
FT узнала о предложении Франции по активам России и гарантиям для Киева
Политика
Украина задумалась о «мягких гарантиях» от Евросоюза
Политика
Politico узнал о «трате времени» Макрона по гарантиям США для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
Кремль сообщил, что не имеет данных об итогах переговоров США и УкраиныПолитика, 19:53
Вучич обсудил с сыном Трампа стратегическое сотрудничествоПолитика, 19:43
Врач «Динамо» рассказал о сроках восстановления Тюкавина после операцииСпорт, 19:43
Рютте заявил о других способах обеспечить гарантии для УкраиныПолитика, 19:41
Увидеть за один день: как устроена выставка «Путешествие по России»Стиль, 19:39
«Автотор» отреагировал на сообщения о выпуске кроссоверов BMW в РоссииАвто, 19:37
Россия увеличила экспорт вина в январе почти в четыре разаВино, 19:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«В мире Трампа возможно все». Почему падают акции США и что будет дальшеPro, 19:24
Министр обороны Франции выступил против демилитаризации УкраиныПолитика, 19:18
В Кремле заявили, что Путин в курсе деталей операции по прорыву в тыл ВСУПолитика, 19:15
Небензя заявил об отсутствии в ЕС «вменяемых собеседников»Политика, 18:57
Собянин анонсировал выплаты до ₽70 тыс. для ветеранов к юбилею ПобедыОбщество, 18:52
«Авангард» отыгрался с 1:3 в победил в 12-м подряд матче в КХЛСпорт, 18:47
Четыре женщины через брачную аферу лишили москвича квартиры и сбереженийОбщество, 18:46