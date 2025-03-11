Рютте заявил о других способах обеспечить гарантии для Украины

При этом генсек НАТО согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что, прежде чем говорить о поддержании мира, сначала нужно его достичь, «а мира пока нет»

Марк Рютте (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в Косово заявил, что есть и «иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины», помимо отправки европейского контингента, после прекращения огня. Конкретных примеров он не привел.

Генсек отметил, что сейчас наметился прорыв в вопросе начала переговоров как с Россией, так и с Украиной.

«Это важно. Хорошо, что французы и британцы проявили инициативу: когда на Украине будет достигнуто мирное соглашение или прекращение огня, то будет поднят вопрос о гарантиях безопасности. Одним из способов было бы размещение европейских войск на Украине, но могут быть и другие способы», — сказал Рютте.

Он согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что, прежде чем говорить о поддержании мира, сначала нужно его достичь, «а мира пока нет».

«Но в то же время мы все согласны с тем, что нужно работать параллельно. Когда есть мирное прекращение огня или мирное соглашение, вы должны быть уверены, что вы можете как-то гарантировать этот мир. И одна из моделей для этого — то, над чем работают французы и британцы со многими другими странами», — считает генсек.

Однако, повторил он, сначала нужно добиться мирного соглашения, прежде чем «поддерживать какой-либо мир».

Великобритания и Франция намерены направить на Украину европейских миротворцев после прекращения огня. Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон лично пытались убедить Трампа активно поддержать размещение миротворческих сил в случае перемирия.

По данным The Wall Street Journal, размер европейского контингента может составить 30 тыс. человек. Европа хотела бы, чтобы Соединенные Штаты обеспечили их миротворческим силам на Украине воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие на случай, если они «подвергнутся нападению со стороны российских войск после заключения любого мирного соглашения», сообщал Bloomberg. При этом власти Польши и Германии скептически относятся к отправке миротворцев.

Американский лидер сказал, что Киев не получит от Вашингтона значительных гарантий безопасности — их должны предоставить европейские страны.

В Кремле в ответ на вопрос о возможности размещения европейских войск заявили, что страны, предлагающие такой вариант, являются членами НАТО. Там подчеркнули, что этот вопрос остается «очень сложным» и пока не обсуждается.