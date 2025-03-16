Times узнала, сколько миротворцев Европа планирует отправить на Украину

Страны Европы планируют отправить на Украину миротворческий контингент численностью около 10 тыс. военных, сообщает Times. По данным газеты, основная часть войск будет из Британии и Франции, но на это согласились еще три страны

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Европейские страны планируют направить на Украину миротворческий контингент в составе «около 10 000» человек, утверждает военный источник The Times. По данным газеты, британский премьер-министр Кир Стармер в ходе прошедших накануне переговоров лидеров стран «конференции желающих» рассказал о планах отправить группировку численностью более 10 тыс. военных.

По словам высокопоставленных источников Times в британском правительстве, Стармер заручился поддержкой «значительно большего числа» стран, чем те три, которые первоначально предложили предоставить сухопутные войска, хотя основную часть контингента, вероятно, направят Великобритания и Франция.

«Дела продвинулись довольно далеко, — сказал один из собеседников издания. — Это будут значительные силы со значительным числом стран, предоставляющих войска, и гораздо более многочисленной группой, вносящей свой вклад другими способами».

По данным Times, около 35 стран согласились предоставить оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии, которая описывается как «силы-растяжки» (tripwire force).

Кроме того, два противоминных корабля, которые британские военно-морские силы в прошлом году передали украинскому флоту, принимают участие в учениях и готовы к отправке в Черное море в случае прекращения огня, пишет издание.

The Telegraph до этого писала, что союзники Киева не приняли конкретного решения по отправке войск на Украину. Украинский президент Владимир Зеленский в январе говорил, что для обеспечения безопасности в стране нужно разместить 200 тыс. военнослужащих. Позднее он снизил необходимую численность миротворцев до 100 тыс.

Стармер накануне объявил, что 20 марта пройдет встреча военачальников стран «конференции желающих» для обсуждения практических планов по обеспечению безопасности Украины в случае достижения перемирия.

Премьер Британии и французский президент Эмманюэль Макрон в начале марта представили свой план урегулирования конфликта на Украине, который на первом этапе предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. Согласно этому плану, в рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине размещается миротворческий контингент.

По итогам переговоров с представителями Вашингтона 11 марта Киев согласился на 30-дневное полное прекращение огня при условии, что Москва пойдет на этот шаг. Владимир Путин заявил, что Россия в целом «за», но есть нюансы, касающиеся в том числе ситуации в Курской области и на лини соприкосновения.

Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным в феврале утверждал, что тот не возразил против размещения европейских миротворцев на Украине. В Кремле это не подтвердили и сослались на заявление главы МИД Сергея Лаврова, который называл такой сценарий неприемлемым.