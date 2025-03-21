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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело о теракте из-за подрыва газоизмерительной станции «Суджа»

СК завел дело о теракте из-за подрыва Украиной газоизмерительной станции «Суджа»
Сюжет
Военная операция на Украине
Газоизмерительная станция &laquo;Суджа&raquo;
Газоизмерительная станция «Суджа» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

СК завел уголовное дело из-за подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа», сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело возбуждено по статье о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК).

По данным СК, 20 марта украинские военные «произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». «В результате объект получил значительные повреждения», — заключили в СК.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили вторжение в Курскую область 6 августа, там до сих пор продолжаются бои. Российское Минобороны сообщило об освобождении города Суджа 13 марта. Через ГИС «Суджа» и Украину газ до 2025 года поставлялся в Европу. 1 января этого года поставки топлива полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза».

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Суджа Украина Военная операция на Украине теракт уголовное дело Курская область Россия
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