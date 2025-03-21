СК завел дело о теракте из-за подрыва газоизмерительной станции «Суджа»
СК завел уголовное дело из-за подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа», сообщается в телеграм-канале ведомства.
Дело возбуждено по статье о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК).
По данным СК, 20 марта украинские военные «произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». «В результате объект получил значительные повреждения», — заключили в СК.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили вторжение в Курскую область 6 августа, там до сих пор продолжаются бои. Российское Минобороны сообщило об освобождении города Суджа 13 марта. Через ГИС «Суджа» и Украину газ до 2025 года поставлялся в Европу. 1 января этого года поставки топлива полностью прекратились после истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза».
Материал дополняется
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов