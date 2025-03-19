Минобороны сообщило об уничтожении своих дронов после приказа Путина

Дроны были направлены на Николаевскую область и находились в воздухе, когда президент приказал остановить атаки по энергетической инфраструктуре

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Семь российских дронов были уничтожены российскими средствами ПВО после приказа Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики, сообщило Минобороны.

В военном ведомстве объяснили, что в момент получения приказа в воздухе находились семь российских дронов, которые были направлены на украинские объекты в Николаевской области. «Шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России», — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны обвинили украинскую сторону в преднамеренной атаке трех украинских беспилотником по объекту в станице Кавказская (Краснодарский край), который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В результате падения дрона произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 кв.м.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский, который находится в Хельсинки, обвинил Россию в том, что минувшей ночью российские военные выпустили десятки беспилотников по инфраструктурным объектам в нескольких регионах страны.

Накануне по итогам телефонного разговора Путина с Трампом Кремль и Белый дом сообщили, что российский президент поддержал идею главы Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам. В пресс-службе Кремля сообщили, что соответствующий приказ был передан военным. В Белом доме это назвали первыми шагами «движения к миру».

Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовит свой ответ на это предложение после того, как получит от Вашингтона детали соглашения. Зеленский заявил, что ожидает звонка от Трампа, но пока его не было.