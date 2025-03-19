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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что Путин не приказывал возобновлять удары по энергетике

Песков: Путин не давал приказ возобновлять удары по украинской энергетике
Сюжет
Военная операция на Украине
Информация о команде Путина прекратить удары по энергетике «была широко доступна», но Украина «ничего не сделала», что говорит о саботаже договоренностей с США, считает Песков. Киев ожидал деталей этого соглашения от Вашингтона
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия рассматривает атаку Украины на нефтебазу в Краснодарском крае как саботаж договоренностей о 30-дневном прекращении ударов по энергетике, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Информация уже была широко доступна о команде президента России [Владимира Путина], о команде верховного главнокомандующего России на момент начала этих атак. И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями», — сказал он.

На вопрос о том, сохранит ли Москва паузу в ударах после атаки дронов ВСУ, Песков ответил, что «иных команд президента не было».

Минобороны сообщило об уничтожении своих дронов после приказа Путина
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после которого сообщил о своем согласии на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, «соответствующая команда» сразу была отдана российским военным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев даст свой ответ на эту идею после получения от Вашингтона деталей соглашения. Он также анонсировал разговор с Трампом 19 марта.

Атака трех дронов на нефтебазу в станице Кавказской произошла в ночь на 19 марта. Падение беспилотников привело к разгерметизации одного из резервуаров с нефтью и возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м. В Минобороны России назвали произошедшее провокацией, направленной на «срыв мирных инициатив» Трампа. Там также рассказали, что после команды Путина было сбито семь российских дронов, нацеленных на энергетические объекты в Николаевской области.

О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговора
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Дональд Трамп и Владимир Путин

11 марта состоялись переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичных действий со стороны Москвы. Путин говорил о наличии вопросов к этой инициативе, которые касаются поставок оружия, мобилизации и обучении украинских солдат во время перемирия.

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Дмитрий Песков

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17 октября 1967 года
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