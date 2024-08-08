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Военная операция на Украине ,  
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«Газпром» продолжает транзит газа через Украину на ГИС «Суджа»

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Военная операция на Украине
«Газпром» GAZP ₽130,25 +0,32% Купить
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

«Газпром» продолжает подавать газ для Европы транзитом через Украину на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области в подтвержденном украинской стороной объеме — 37,3 млн кубометров в сутки, заявил журналистам представитель «Газпрома».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС «Суджа», — 37,3 млн куб. м на 8 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — передал корреспондент РБК слова представителя компании.

Тем самым объем прокачки был снижен на 5% по сравнению с уровнем среды.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Накануне, 7 августа, транзит газа через Украину в Европу вырос до 41,6 млн куб. м газа. Заявление оператора прозвучало на фоне боев в курском приграничье в районе ГИС «Суджа».

Утром во вторник, 6 августа, врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

Затем, в среду, 7 августа, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено. По его словам, в атаке с целью «захвата участка территории Суджинского района» участвовали до 1 тыс. военных ВСУ.

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