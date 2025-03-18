Каких договоренностей достигли Путин и Трамп. Главное

Путин в разговоре с Трампом поддержал отказ от ударов по энергообъектам

Переговоры Путина и Трампа не привели к немедленной остановке боевых действий, но Россия поддержала 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам. РБК собрал главные заявления сторон по итогам переговоров

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Во вторник состоялся второй телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа с момента возвращения республиканца в Белый дом. Он продолжался два с половиной часа и был в значительной степени посвящен российско-украинскому вооруженному конфликту.

О каких-либо договоренностях по остановке боевых действий не сообщают ни Кремль, ни Белый дом. Путин согласился на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, рассказал Трампу о скором масштабном обмене пленными и изложил проблемы, которые он видит в случае объявления перемирия. Также Россия и США создают экспертные группы, чтобы продолжить «усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме».

Трамп назвал разговор «очень хорошим и продуктивным» и анонсировал «быструю работу», чтобы добиться прекращения боевых действий.

И в Кремле, и в Белом доме отметили, что президенты высказались за улучшение двусторонних отношений между США и Россией.

Что сообщил об итогах разговора Кремль

Обмен мнениями по Украине был «подробный и откровенный». Путин выразил признательность Трампу за стремление «способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий».

Путин заявил о готовности к совместной с США тщательной проработке путей урегулирования. Оно должно носить «комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и учитывать «безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».

Путин и Трамп подтвердили намерение продолжить «усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме». С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

По поводу инициативы Трампа объявить 30-дневное перемирие: Путин заявил о необходимости обеспечить контроль за прекращением огня по всей линии фронта, остановить мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ. Также российский президент назвал украинские власти недоговороспособными и заявил о преступлениях ВСУ против мирных жителей Курской области.

Путин заявил о необходимости обеспечить контроль за прекращением огня по всей линии фронта, остановить мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ. Также российский президент назвал украинские власти недоговороспособными и заявил о преступлениях ВСУ против мирных жителей Курской области. Ключевым условием для урегулирования и недопущения эскалации Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Трамп предложил сторонам конфликта на 30 дней взаимно отказаться от ударов по энергообъектам. «Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — сказано в сообщении.

Президенты условились начать переговоры по инициативе, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Путин сообщил, что 19 марта между Россией и Украиной будет проведен обмен пленными — 175 на 175 человек. Кроме того, в «качестве жеста доброй воли» российская сторона передаст 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Российский президент отметил, что украинским военным в Курской области в случае сдачи в плен будут гарантированы «жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права».

Путин и Трамп высказали заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за безопасность и стабильность в мире. «Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике», — отметили в Кремле.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились о совместных усилиях для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это должно также способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений.

Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Что сообщили в Белом доме

Трамп и Путин согласились, что конфликт на Украине должен закончиться прочным миром.

Президенты договорились, что «движение к миру» начнется с прекращения огня по инфраструктуре и объектам энергетики, а также «с технических переговоров по прекращению огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира». Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией.

Лидеры двух стран согласились, что улучшение отношений двух стран «имеет огромный потенциал». «Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир», — отметили в Белом доме.

Главы государств говорили о Ближнем Востоке как о «регионе потенциального сотрудничества» для предотвращения будущих конфликтов.

Трамп и Путин обсудили необходимость прекращения распространения стратегического оружия.

Президенты сошлись во мнении, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.