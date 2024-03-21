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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о предложении США по использованию российских активов

Bloomberg: США хотят выпустить облигации на $50 млрд под залог активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
США хотят создать специальную структуру по выпуску облигаций под залог прибыли с российских активов, рассказали источники Bloomberg. Москва предупреждала о симметричном ответе на любые действия со своими активами
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Соединенные Штаты предложили странам G7 создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее $50 млрд, обеспеченных прибылью от замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Средства планируют направить на помощь Украине.

Bloomberg напоминает, что более двух третей активов России заблокированы в ЕС, где приносят около $3,6 млрд чистой прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций по объему близки к $60 млрд предполагаемой американской помощи Украине, которая с осени 2023-го не может пройти согласование в конгрессе США, отмечает агентство.

Источники уточнили, что обсуждения пока находятся на ранней стадии, однако некоторые страны G7, включая Германию и Францию, уже выразили озабоченность по поводу идеи. Другой собеседник агентства отметил, что эти усилия могут принести гораздо больше $50 млрд.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $282 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Свыше двух третей из них пришлось на Евросоюз. Министр финансов России Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большинство замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за прошлый год заработала €4,4 млрд.

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На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По данным Киева (на начало февраля), прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн.

Страны ЕС в феврале 2024-го утвердили механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов на помощь Украине. Разработанный проект соглашения предусматривает, что часть доходов будет дважды в год (пока не снимут санкции против России) передаваться в Европейский фонд мира, откуда оплачиваются поставки оружия Украине, а также в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд).

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В то же время в Европе выказывали опасения, что решение об использовании этих средств может негативно сказаться на роли евро как международной валюты, а также подорвать стабильность мировой финансовой системы. Как писал Bloomberg, в то время как США и Британия выступают за конфискацию замороженных российских активов, Германия, Франция, а также Европейский центральный банк (ЕЦБ), напротив, проявляют в этом вопросе большую осторожность.

О том, что западные страны рассматривают возможность выпуска облигаций под залог российских активов, впервые сообщила Financial Times 3 февраля. Как отмечали источники газеты, Москве предложат добровольно оплатить эти долги либо конфискуют средства. По словам одного из источников Bloomberg, для реализации плана создадут специальную структуру, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном и обеспеченные отзывным залогом.

Любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судах, говорил представитель президента Дмитрий Песков. «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — предупреждал министр финансов Антон Силуанов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
российские активы облигации США G7 санкции Военная операция на Украине
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