FT узнала об идее G7 выставить России условие перед конфискацией активов

Страны G7 работают над выпуском долговых обязательств для финансирования Украины под залог российских активов. Москве предложат добровольно оплатить эти долги либо конфискуют средства, узнала FT. Россия осуждает западные санкции

Фото: Garry Moor / moodboard / Global Look Press

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием соответствующего документа.

По словам собеседников FT, поддерживающая Украину коалиция потребует, чтобы Россия погасила этот долг, а если она этого не сделает, то вместо этого конфискует замороженные российские суверенные активы.

Как отмечает газета, подобная схема позволит странам G7 собрать необходимые для Украины средства без необходимости немедленного решения юридических вопросов относительно конфискации российских суверенных активов. «Одна из вещей, которую это [решение] позволит сделать, — это отложить вопрос о том, что произойдет с российскими суверенными активами, даже если они будут использоваться в качестве залога», — сказал FT источник, знакомый с ходом переговоров.

План обеспечит «немного ликвидности украинцам на основе уже данного коалицией обещания, что Россия заплатит», заявили собеседники газеты. «Использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между различными точками зрения за столом переговоров как внутри ЕС, так и в России, и в G7», — пояснил один из источников.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.



Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По данным Киева, прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн. В начале февраля страны ЕС утвердили использование механизма, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов на помощь Украине. Доходы планируется использовать для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.

МИД России предупреждал, что попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. Президент Владимир Путин сравнивал эти действия западных стран с воровством. Саму блокировку активов за рубежом в Москве считают незаконной.