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Военная операция на Украине ,  
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Кремль пообещал незеркальный ответ на изъятие российских активов

Песков предупредил о незеркальном ответе на изъятие замороженных активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия будет реагировать на изъятие замороженных активов и использование их в пользу Украины не зеркально, но задействует все судебные механизмы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно же, на основе взаимности мы будет не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва будет задействовать все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас и которые появятся в будущем.

Накануне Еврокомиссия предложила использовать доходы от российских замороженных активов Банка России для поддержки Украины. Речь идет о прибыли в размере €2,5–3 млрд ($2,7–3,3 млрд) в год, писал Reuters. 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные 10% — на восстановление страны.

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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

В феврале Кремль пригрозил Западу судебными перспективами на «очень-очень долгие десятилетия» в ответ на любую форму изъятия российских активов.

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Теги
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