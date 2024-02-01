Страны ЕС утвердили использование доходов от замороженных активов России

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Саммит ЕC утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

Помощь утвердили все 27 стран ЕС, в том числе Венгрия, которая долгое время единственная не давала своего разрешения.

Доходы планируется использовать для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.

Как пояснили в Евросовете, с этой целью в ЕС создадут фонд поддержки Украины. Выделенная для него сумма «не превысит €50 млрд, из которых €33 млрд — в виде кредитов, гарантированных из бюджета ЕС, <...> и €17 млрд — в форме безвозмездной помощи».

Также в документе указано, что «потенциальные доходы для формирования этой суммы могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России».

Как сообщала Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с материалами Еврокомиссии, та собиралась потребовать от депозитариев российских активов, чтобы полученные от них доходы хранились на специальных счетах. Часть этих средств впоследствии должна поступать в общий бюджет ЕС, а после — использоваться для финансирования Украины, говорили изданию собеседники.

Большую часть замороженных российских активов в ЕС хранит бельгийский депозитарий Euroclear. Это €191 млрд из €260 млрд, писала газета. В ЕС, по ее данным, одобрили план по отдельному учету прибыли, полученной депозитарием Euroclear от российских активов. Средства не будут выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины». Отмечалось, что инициатива затрагивает только будущую прибыль и не будет применяться «задним числом».

В ЕК, в свою очередь, заявили, что у ведомства пока нет готового механизма передачи доходов от российских активов Украине.

В российском МИДе отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут «воровством российского имущества».