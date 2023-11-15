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Военная операция на Украине ,  
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Переданные ВСУ истребители будут ремонтировать в Польше

Замглавы Пентагона Лаплант: переданные ВСУ F-16 будут ремонтировать в Польше
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ займутся легким ремонтом западных истребителей после боев, серьезные технические работы проведут в странах Европы, рассказали в Пентагоне. Кремль заявлял, что Запад поставками оружия все больше втягивается в конфликт
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Ремонтно-технические работы истребителей F-16, которые получит Украина, будут проводить после использования в конфликте на территории Европы, в частности — в Польше. Об этом заявил замминистра обороны США Билл Лаплант на Defense Summit, организованном газетой Politico.

Военнослужащие Украины будут проводить некоторые из простых ремонтных работ на Украине, США вместе с союзниками и партнерами работают над этим вопросом, «это является вызовом», продолжил он. Западные специалисты будут удаленно консультировать ВСУ по вопросу техобслуживания самолетов, а американский и европейский ВПК будет работать в координации с Киевом.

«Я надеюсь, что скоро будет что-то объявлено [по этой теме]. Именно в этом направлении и были предприняты усилия», — добавил Лаплант (цитата по ТАСС).

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

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Согласились передать украинской армии истребители уже согласились Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучение украинских пилотов и технического персонала началось в Дании и Великобритании, также в этом участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Франция.

Пентагон в начале ноября прогнозировал, что тренировки украинских военных займут от пяти до девяти месяцев. Как выяснила Wall Street Journal, украинское командование не исключает применения западных истребителей зимой 2024 года, в феврале.

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Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — заверял президент Владимир Путин.

Путин также говорил, что если западные истребители, поставляемые и используемые Украиной, будут располагаться за ее границами, то Россия должна подумать над тем, как и где их поражать. «Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», — предупредил президент. Его представитель Дмитрий Песков затем исключил, что речь идет об ударах по территориям других стран, кроме Украины.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Пентагон США Польша истребители F-16 Украина ремонт
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