Генсек НАТО Столтенберг: надо готовиться к долгим и трудным боям на Украине

Генсек НАТО призвал готовиться к «долгим и трудным» боям на Украине

Украине и поддерживающим ее странам следует готовиться к «долгим и трудным» боевым действиям, заявил генсек НАТО Столтенберг, призвав «не недооценивать» Россию. Москва осуждает военную помощь Киеву

Фото: Алина Смутко / Reuters

Украине и поддерживающим ее странам нужно готовиться к длительным и сложным боевым действиям, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов альянса, которая впервые состоялась в формате НАТО — Украина — в ней участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Столтенберг сообщил, что члены блока утвердили «амбициозную программу» работы на следующий год, охватывающую энергетическую безопасность, инновации и функциональную совместимость. «Сейчас мы преобразуем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи, помогая Украине перейти от оборудования советской эпохи к натовским стандартам и сделать их вооруженные силы полностью совместимыми с нашими», — добавил он.

Комментируя планы некоторых стран — членов НАТО поставить Украине американские истребители F-16, которые Киев просил до этого продолжительное время, Столтенберг сказал: «F-16 позволят усилить противовоздушную оборону Украины. В то же время мы должны осознать, что нет какой-либо «серебряной пули», нет системы вооружений, которая бы сама по себе изменила ситуацию на поле боя. Это вопрос одновременного сочетания многих возможностей. <...> Мы должны быть готовы к долгим и трудным боевым действиям».

Генсек НАТО призвал «не недооценивать Россию».

Передать украинской армии истребители F-16 согласились Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучение украинских пилотов и технического персонала началось в Дании и Великобритании, также в этом участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Франция.

Пентагон в начале ноября прогнозировал, что тренировки украинских военных займут от пяти до девяти месяцев. При этом украинское командование не исключает применения западных истребителей зимой 2024 года, в феврале, писала The Wall Street Journal

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле заявляли, что Москва все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.

Глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что передача F-16 Киеву будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.